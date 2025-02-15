Щоб боротися з нами, Путін витягнув війська з Сирії, Африки, Кавказу та деяких частин Молдови, - Зеленський

Конференцію транслював Офіс президента.

"Щоб боротися з нами, Путін витягнув війська з Сирії, Африки, Кавказу й навіть з деяких частин Молдови. І саме зараз він зіткнувся з нестачею Збройних Сил. Якщо ця війна завершиться неправильно, він буде мати багато перевірених битвою солдатів, які не знають нічого, крім вбивств та розграбувань. Це ще одна причина, чому цю війну не можна вирішувати лише кількома лідерами: не Трампом і Путіним, не мною і Путіним, не будь-ким тут, у Мюнхені, хто сидить лише з Путіним. Ми повинні застосувати тиск разом, щоб зробити реальний мир", - наголосив президент.

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За його словами, Путін не може надати справжні безпекові гарантії, оскільки Росія нині залежить від війни.

"Путін не може запропонувати справжні безпекові гарантії не тільки тому, що він брехун, але тому, що Росія в її теперішньому стані потребує війни, щоб тримати владу разом. І світ повинен бути від цього убезпеченим", - додав очільник держави.

Крім того, Зеленський окреслив п'ять кроків, які мають здійснити європейські країни, аби досягти справедливого миру в регіоні.

"Перше - Збройні Сили Європи як покращення НАТО. Друге - спільна європейська зовнішня політика. Третє - рівень європейської співпраці, щоб Вашингтон сприймав його серйозно. Четверте - міжнародне право. Та п'яте - утримання всього тиску на Росію, тому що цей тиск - це те, що гарантує мир. Не путінські слова, не якісь папірці. Путін бреше, він передбачуваний і він слабкий. Ми повинні використати це зараз, а не потім. Ми повинні діять як Європа, а не зібрання окремих людей", - підсумував президент.