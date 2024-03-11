Український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар - перший в історії нашої держави

Про це повідомляє Еспресо.

Проти ночі на 11 березня в Лос-Анджелесі відбулась 96-та церемонія нагородження премії "Оскар" від Американської кіноакадемії.

"Я хотів би, щоби я ніколи не робив цей фільм. Щоб Росія не окуповувала, не вбивала українців. Я віддав би це (маючи на увазі статуетку, - Ред.), щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників, але я не можу змінити історію. Проте - ви, я, ми, одні з найталановитіших людей в світі (звертається до аудиторії, - Ред) можемо зробити так, щоб історія була записана правильно, щоб правда перемогла. Щоб жителів Маріуполя і тих, хто віддав свої життя - ніколи не забули. Бо кіно формує спогади, а спогади формують історію", - сказав режисер Мстислав Чернов зі сцени "Оскар-2024". Він, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом працювали над фільмом, стали одними з останніх журналістів-міжнародників, які покинули українське місто.

Зал аплодував стоячи.

Кадр з д/ф "20 днів у Маріуполі", Фото: Планета кіно



Фільм, створений у співпраці американської документальної студії ​​FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, - це хроніка перших 20 днів повномасштабного вторгнення, показана через історії людей - свідків і жертв російських звірств. "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя. Стрічку супроводжує закадровий голос Чернова. Як режисер пояснював в інтервʼю, він не висловлює власних суджень і не робить висновки, але допомагає глядачам краще зрозуміти те, що відбувається на екрані.

Фото: www.reutersconnect.com

За понад рік на чисельних кінофестивалях у всьому світі фільм про облогу українського Маріуполя здобув 28 нагород, серед яких відзнаки Міжнародного кінофестивалю в Клівленді, Національної ради кінокритиків США та нагорода BAFTA, яку називають британським "Оскаром", за найкращий документальний фільм.