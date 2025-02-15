Укроборонпром і французька компанія Thales International створять спільне підприємство: що вироблятимуть
Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про розбудову спільного підприємства
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, а також пресслужба Укроборонпрому.
Підписання угоди відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Зазначається, що підприємство буде спеціалізуватися на створенні передових технологічних рішень та забезпечення оптимізованої та оперативної підтримки у сферах протиповітряної оборони, радарних систем, радіоелектронної боротьби, тактичного зв’язку та оптико-електронних систем.
"Українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales International SAS, і я радий, що ця співпраця поглиблюється до створення спільного підприємства. Дякую партнерам за підтримку нашої оборонки й сміливість працювати в Україні", - зазначив Герман Сметанін.
За словами гендиректора Укроборонпрому Олега Гуляка, "практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями".
"Це черговий крок до створення на базі нашої оборонки Арсеналу вільного світу", - наголосив Гуляк.
Для довідки. Thales Group – компанія, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті. Штаб-квартира розташована у Парижі.
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