Німецький виробник розвідувальних БПЛА Quantum Systems планує подвоїти виробництво в Україні

Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.

Так, делегація відомства 13 лютого на Мюнхенській безпековій конференції провела робочу зустріч із представниками Quantum Systems.

У міністерстві нагадали, що компанія Quantum Systems уже відкрила в Україні два підприємства: R&D центр та обслуговування й розробка безпілотників.

Компанія планує подвоїти виробництво вже цього року. Під час зустрічі обговорили, яким чином можна це пришвидшити.

"Ми підсилюємо наших партнерів, допомагаємо їм на всіх етапах. Ми всі зацікавлені в одному результаті - якомога більше якісного озброєння для українського війська. Дякую Quantum Systems за вашу сміливість і послідовність у своїй роботі. Працюємо разом над тим, щоб таких компаній в Україні було все більше", - зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.