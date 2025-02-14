Німецький виробник розвідувальних БПЛА Quantum Systems планує подвоїти виробництво в Україні
Німецька технологічна компанія Quantum Systems, яка спеціалізується на розробці, проєктуванні й виробництві дронів, планує подвоїти виробництво в Україні
Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.
Так, делегація відомства 13 лютого на Мюнхенській безпековій конференції провела робочу зустріч із представниками Quantum Systems.
У міністерстві нагадали, що компанія Quantum Systems уже відкрила в Україні два підприємства: R&D центр та обслуговування й розробка безпілотників.
Компанія планує подвоїти виробництво вже цього року. Під час зустрічі обговорили, яким чином можна це пришвидшити.
"Ми підсилюємо наших партнерів, допомагаємо їм на всіх етапах. Ми всі зацікавлені в одному результаті - якомога більше якісного озброєння для українського війська. Дякую Quantum Systems за вашу сміливість і послідовність у своїй роботі. Працюємо разом над тим, щоб таких компаній в Україні було все більше", - зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
- Напередодні стало відомо, що німецька компанія Helsing виготовить для України 6 тис. ударних безпілотників на основі ШІ.
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