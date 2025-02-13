Німецька Helsing виготовить для України 6 тис. ударних безпілотників на основі ШІ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Ця партія доповнить попереднє замовлення на 4 тис. ударних безпілотників HF-1, які зараз постачають в Україну в партнерстві з українською промисловістю.

"Нова партія безпілотників робить Helsing одним із найбільших виробників ударних безпілотників у світі", - наголосили в пресслужбі.

За даними виробника, HX-2 — це високоточний боєприпас X-wing з електричним приводом і радіусом дії до 100 км. Вбудований штучний інтелект забезпечує повну стійкість до засобів РЕБ. За допомогою програмного забезпечення Altra від Helsing кілька HX-2 можуть обʼєднуватися в рої, якими керує одна людина-оператор.

У компанії зазначили, що дрон був розроблений для масового виробництва і має значно нижчу вартість за одиницю, ніж звичайні системи.

Дрон HX-2 з Х-подібним крилом та хвостовим оперенням призначений для ураження бронетехніки, артилерії та інших військових цілей, у тому числі споруд.