Українські війська тестують БПЛА зі штучним інтелектом, - Сухаревський

Про це заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський, передає "Суспільне".

Зазначається, що Сухаревський підтвердив інформацію щодо передачі дронів від Британії та додав, що деякі підрозділи вже тестують такі безпілотники зі штучним інтелектом.

"Такі намагання є, системи є. Я хочу сказати, що це дуже складний процес в плані реалізації і втілення в життя - застосування цих дронів саме на фронті, при бойовому застосуванні", - сказав він.

Крім цього він додав, що під час роботи виникли нюанси - потрібно навчитися відрізняти реальне зображення від того, що створив ШІ: "Наприклад, як ми відрізняємо картинку ШІ від реальної? За кількістю "пальців". Ось як раз ця кількість "пальців" на картинці - це і є тим моментом, який нам потрібно буде втілювати в життя саме на полі бою".