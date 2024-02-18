Україна вироблятиме по 100 аналогів "ланцетів" на місяць, - Федоров

Про це він заявив в інтерв'ю на каналі "Дія" у YouTube.

За словами Федорова, українські дрони аналоги "ланцетів" пройшли попередні випробування й вже готуються до перших бойових випробувань. В останні дні тестували дрони від чотирьох компаній.

Він зазначив, що з 4 дронів успішно випробування пройшли 2.

Федоров підкреслив, що протягом кількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 таких безпілотників на місяць.

Він розповів, що "Ланцет" збільшує дистанцію враження техніки - він працює на 30-40 км, тоді як FPV-дрони працюють на 10-20 км.

Ще одна перевага аналогів "Ланцетів" у тому, що вони можуть працювати вдень, тому що великі квадрокоптери можуть працювати тільки під прикриттям ночі. Такі дрони керуються відеоканалом, що дозволяє наводити та корегувати рух під час ураження.

Такі безпілотники також можуть захоплювати цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном, розповів міністр.

Федоров наголосив на потребі запровадження ринку подібних дронів.

"Це технологічний продукт, тому не можна було запустити його відразу, потрібно було запустити ринок. І от зараз ми маємо результат", - сказав він.

Федоров прогнозує, що після того, як на ринку з‘явиться 2-3 продукти, які між собою будуть конкурувати, через рік таких компаній буде десяток.