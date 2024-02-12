Федоров пообіцяв, що Україна цьогоріч виготовить тисячі БПЛА, здатних бити по глибокому тилу РФ
За словами віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників дальньої дії. Вони зможуть завдати ударів по глибокому тилу РФ
Про це він сказав у інтерв’ю Reuters.
Федоров зауважив: в Україні є 10 компаній, які виготовляють БПЛА, що можуть долітати до Москви та Санкт-Петербурга.
"Зростає категорія безпілотників-камікадзе дальнього радіусу дії - 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі", - акцентував він.
Міністр розповів, у рамках започаткованої урядом у 2023 році ініціативи BRAVE1, стартапам у сфері військових технологій було виділено близько $2,5 млн. Цьогоріч таке фінансування планують збільшити приблизно в десять разів.
Він зазначив, що в РФ у виробництві дронів домінує держава, у той час як в Україні більшість виробників БПЛА є приватними. За його словами, лише одна з 10 компаній, безпілотники якої можуть досягати регіонів Москви чи Санкт-Петербурга, є державною.
У 2023 році обсяги виробництва та поставок українських БПЛА зросли більш ніж у 120 разів. Міністр підкреслив, що це - частина ширших воєнних зусиль, спрямованих на розробку та виробництво безпілотників з метою зменшити розрив з ударними можливостями РФ.
Він також поділяє оцінку очільника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії.
"Нам потрібно діяти антибюрократично. Це суть прориву у війні технологій. Ми будемо продовжувати робити на це ставку, працювати в цьому напрямку. Тому що технології дійсно можуть нас врятувати", – сказав Федоров, зауваживши про нестачу артилерійських снарядів, яка є в українських військових.
- 11 лютого Михайло Федоров заявив, що обсяги виробництва дальніх дронів-камікадзе в Україні залежать тільки від фінансування, проте Україна наздогнала РФ за кількістю вироблених таких безпілотників.
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