Федоров пообіцяв, що Україна цьогоріч виготовить тисячі БПЛА, здатних бити по глибокому тилу РФ

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters.

Федоров зауважив: в Україні є 10 компаній, які виготовляють БПЛА, що можуть долітати до Москви та Санкт-Петербурга.

"Зростає категорія безпілотників-камікадзе дальнього радіусу дії - 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі", - акцентував він.

Міністр розповів, у рамках започаткованої урядом у 2023 році ініціативи BRAVE1, стартапам у сфері військових технологій було виділено близько $2,5 млн. Цьогоріч таке фінансування планують збільшити приблизно в десять разів.

Він зазначив, що в РФ у виробництві дронів домінує держава, у той час як в Україні більшість виробників БПЛА є приватними. За його словами, лише одна з 10 компаній, безпілотники якої можуть досягати регіонів Москви чи Санкт-Петербурга, є державною.

У 2023 році обсяги виробництва та поставок українських БПЛА зросли більш ніж у 120 разів. Міністр підкреслив, що це - частина ширших воєнних зусиль, спрямованих на розробку та виробництво безпілотників з метою зменшити розрив з ударними можливостями РФ.

Він також поділяє оцінку очільника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії.

"Нам потрібно діяти антибюрократично. Це суть прориву у війні технологій. Ми будемо продовжувати робити на це ставку, працювати в цьому напрямку. Тому що технології дійсно можуть нас врятувати", – сказав Федоров, зауваживши про нестачу артилерійських снарядів, яка є в українських військових.