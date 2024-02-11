За пів року Україна наздогнала РФ за кількістю вироблених дальніх дронів-камікадзе, - Федоров
Голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що обсяги виробництва дальніх дронів-камікадзе в Україні залежать тільки від фінансування, проте Україна наздогнала РФ за кількістю вироблених таких безпілотників
Про це Федоров сказав в інтерв'ю журналісту Іллі Кабачинському.
За його словами, зараз на території України функціонують до десяти виробництв, які займаються створенням дальніх дронів-камікадзе, але виробництво продовжує масштабуватися.
Федоров підкреслив, що виробництво таких безпілотників залежить тільки від фінансування.
"Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблені тисячі, майже кожного дня десь щось палає на території Росії. І це можна масштабувати. За пів року ми наздогнали (Росію, - ред.) за кількістю. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали", - сказав міністр.
За його словами, партнери України також дивляться, як дрони розвантажують системи ППО.
Також Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA, зокрема у 2024 році очікується "новий технологічний стрибок" у розробці.
"Ми не можемо показати, але є човен, що є певною платформою і готується до нових застосувань з новими сюрпризами", - зауважив він.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у 2024 році у планах Агенції оборонних закупівель Міноборони контракти на сотні тисяч безпілотників.
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