РФ виводить з Сирії судна, наповнені боєприпасами, - міноборони Британії

Про це інформує Reuters.

Згідно з заявою британського оборонного відомства, ці кораблі, яких супроводжували Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.

У міністерстві заявили, що Росія почала виводити свої військові активи із Сирії після повалення режиму президента Башара Асада, назвавши це "ударом по амбіціях (Москви - ред.) на Близькому Сході".

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"Ці кораблі відступали з Сирії після того, як Путін залишив свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні і повні боєприпасів, - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. - Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою".

Британське міністерство оборони також зауважило, що виведення боєприпасів з Сирії підтверджує, що зосередження Росії на війні в Україні негативно позначається на її здатності підтримувати режим Асада.