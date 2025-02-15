РФ виводить з Сирії судна, наповнені боєприпасами, - міноборони Британії
У суботу, 15 лютого, міністерство оборони Великої Британії зафіксувало переміщення через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси, що використовувалися в Сирії
Про це інформує Reuters.
Згідно з заявою британського оборонного відомства, ці кораблі, яких супроводжували Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.
У міністерстві заявили, що Росія почала виводити свої військові активи із Сирії після повалення режиму президента Башара Асада, назвавши це "ударом по амбіціях (Москви - ред.) на Близькому Сході".
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"Ці кораблі відступали з Сирії після того, як Путін залишив свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні і повні боєприпасів, - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. - Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою".
Британське міністерство оборони також зауважило, що виведення боєприпасів з Сирії підтверджує, що зосередження Росії на війні в Україні негативно позначається на її здатності підтримувати режим Асада.
- 22 січня нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією про управління морським портом Тартус, яка мала тривати 49 років.
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