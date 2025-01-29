Новий уряд Сирії вимагав від РФ компенсації на перших перемовинах після падіння режиму Асада

Про це повідомляє Bloomberg.

"Діалог підкреслив роль Росії у відновленні довіри до сирійського народу за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення", - зазначено у звіті уряду Сирії.

Також там акцентували: відновлення відносин Дамаска й Москви має "враховувати минулі помилки".

Водночас у Сирії не уточнили форму російської компенсації.

Натомість заступник глави МЗС РФ Михайло Богданов назвав переговори з Сирією конструктивними, хоч Кремль "розуміє, наскільки складна ситуація". За його словами, прогресу не було в питанні двох ключових військових російських баз у Сирії.

Про бази РФ також не згадують сирійці у своїй заяві.