Новий уряд Сирії вимагав від РФ компенсації на перших перемовинах після падіння режиму Асада
Новий сирійський уряд під час перших переговорів з Москвою після падіння режиму диктатора Башара Асада вимагав від росіян компенсації
Про це повідомляє Bloomberg.
"Діалог підкреслив роль Росії у відновленні довіри до сирійського народу за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення", - зазначено у звіті уряду Сирії.
Також там акцентували: відновлення відносин Дамаска й Москви має "враховувати минулі помилки".
Водночас у Сирії не уточнили форму російської компенсації.
Натомість заступник глави МЗС РФ Михайло Богданов назвав переговори з Сирією конструктивними, хоч Кремль "розуміє, наскільки складна ситуація". За його словами, прогресу не було в питанні двох ключових військових російських баз у Сирії.
Про бази РФ також не згадують сирійці у своїй заяві.
- 22 січня нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією про управління морським портом Тартус, яка мала тривати 49 років.
- Росіяни вже вивозять кораблями військову техніку із сирійського порту Тартус - це підтверджують супутникові знімки.
- 28 січня російська урядова делегація прибула до Дамаска для переговорів про майбутнє своїх військових баз в Сирії.
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