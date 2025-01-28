Із сирійського порту Тартус вивозять російську військову техніку: Радіо Свобода оприлюднило супутникові знімки
Росіяни вивозять кораблями військову техніку із сирійського порту Тартус - це підтверджують супутникові знімки
Супутникові знімки опублікувало Радіо Свобода.
Так, видання показало перші супутникові знімки порту Тартус, зроблені після початку навантаження звезеної з усієї Сирії російської військової техніки на вантажні судна Sparta і Sparta II компанії "Оборонлогістика" міністерства оборони РФ.
Як видно зі знімків за 18 та 27 січня, судно Sparta II вже покинуло порт разом із значною частиною техніки, яка раніше була на причалі. Натомість Sparta залишається в порту.
Довідка. У 2019 році Росія підписала договір на оренду морського порту Тартус терміном на 49 років. Цей порт планувалося використовувати як логістичний центр для торгівлі, транспортування ресурсів і військових операцій. Тартус був єдиною російською військово-морською базою в Середземному морі.
- Нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією про управління морським портом Тартус, яка мала тривати 49 років.
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