Урядова делегація РФ уперше після повалення режиму Асада прибула до Сирії для перемовин щодо своїх військових баз
У вівторок, 28 січня, російська урядова делегація прибула до Дамаска для переговорів про майбутнє своїх військових баз в Сирії
Про це інформує Reuters.
У виданні зазначили, що цей візит став першим з моменту повалення режиму Башара Асада.
До складу делегації входять заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов та Олександр Лаврентьєв, спеціальний посланець Кремля з питань Сирії.
Очікується, що переговори між делегацією та новим керівництвом Сирії відбудуться протягом цього тижня.
Росія сподівається зберегти дві ключові військові бази в Сирії: військово-морську базу в Тартусі та авіабазу Хмеймім, що розташована поблизу портового міста Латакія.
База в Тартусі є єдиним середземноморським центром ремонту і поповнення російського флоту, і Москва використовує Сирію як перевалочний пункт для польотів своїх військових підрядників в Африку і з Африки.
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