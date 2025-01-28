Урядова делегація РФ уперше після повалення режиму Асада прибула до Сирії для перемовин щодо своїх військових баз

Про це інформує Reuters.

У виданні зазначили, що цей візит став першим з моменту повалення режиму Башара Асада.

До складу делегації входять заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов та Олександр Лаврентьєв, спеціальний посланець Кремля з питань Сирії.

Очікується, що переговори між делегацією та новим керівництвом Сирії відбудуться протягом цього тижня.

Росія сподівається зберегти дві ключові військові бази в Сирії: військово-морську базу в Тартусі та авіабазу Хмеймім, що розташована поблизу портового міста Латакія.

База в Тартусі є єдиним середземноморським центром ремонту і поповнення російського флоту, і Москва використовує Сирію як перевалочний пункт для польотів своїх військових підрядників в Африку і з Африки.