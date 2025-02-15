У Молдові перекинувся автобус Київ - Кишинів: постраждали 16 людей

Про це повідомляє поліція Молдови.

Зазначається, що ДТП сталася на трасі R-14 у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу близько 05:00.

Водій автобуса, який здійснював рейс Київ – Кишинів та перевозив 68 пасажирів, не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП 16 людей отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. Решта пасажирів не зазнали серйозних пошкоджень.

За даними поліції, 35-річний водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі поліція проводить розслідування причин аварії.

