У Молдові перекинувся автобус Київ - Кишинів: постраждали 16 людей
Уночі суботи, 15 лютого, у Молдові потрапив в аварію автобус маршруту Київ - Кишинів. Унаслідок ДТП травмувалися щонайменше 16 людей
Про це повідомляє поліція Молдови.
Зазначається, що ДТП сталася на трасі R-14 у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу близько 05:00.
Водій автобуса, який здійснював рейс Київ – Кишинів та перевозив 68 пасажирів, не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та врізався в дерево.
Внаслідок ДТП 16 людей отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. Решта пасажирів не зазнали серйозних пошкоджень.
За даними поліції, 35-річний водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі поліція проводить розслідування причин аварії.
- Уранці 6 лютого у Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок ДТП постраждав водій автобуса, який, імовірно, не впорався з керуванням, та ще 13 пасажирів транспортного засобу.
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