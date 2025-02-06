На Дніпропетровщині автобус із пасажирами врізався у дерево: постраждали 14 людей

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Зазначається, що інцидент стався на автошляху Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської тергромади Нікопольського району.

"По прибуттю надзвичайники встановили, що водій автобусу "Паз 4234", який перевозив працівників підприємства, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували водія та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Наразі співробітники Нацполіції з’ясовують усі обставин події.