На Дніпропетровщині автобус із пасажирами врізався у дерево: постраждали 14 людей
Уранці четверга, 6 лютого, у Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок ДТП постраждав водій автобуса, який, імовірно, не впорався з керуванням та ще 13 пасажирів транспортного засобу
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Зазначається, що інцидент стався на автошляху Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської тергромади Нікопольського району.
"По прибуттю надзвичайники встановили, що водій автобусу "Паз 4234", який перевозив працівників підприємства, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.
Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували водія та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Наразі співробітники Нацполіції з’ясовують усі обставин події.
- У Києві оголосили підозру водієві, який спричинив ДТП з двома постраждалими.
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