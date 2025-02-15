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Оновлено

Як у Миколаєві загинула завербована ФСБ жінка: в мережі оприлюднено відео

Катерина Ганжа
15 лютого, 2025 субота
14:24
Суспільство Теракт в Миколаєві

У центрі Миколаєва біля групи військових підірвалася жінка з вибухівкою в сумці

Зміст

Про це повідомляє ведучий "Еспресо" Андрій Смолій. 

У мережі вже з’явилося відео інциденту. 

 

На відео видно, як поблизу військовослужбовців зупиняється жінка у червоному, після чого стається вибух. 

Фігурантка та один військовий загинули. Ще шестеро отримали поранення, частина з них – у важкому стані. 

"ФСБ/ГРУ пропонують за 250-300 тис. грн віднести сумку в певне місце, не розкриваючи її вмісту. Після цього пристрій вибухає разом із виконавцем, роблячи жертви серед оточуючих", - зазначив Смолій.

Росіяни почали ширити фейки стосовно інциденту

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, ворожі Telegram-канали почали поширювати фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого з двома жертвами начебто був помстою працівникам ТЦК та СП загиблої жінки за мобілізацію сина.

"Верифікувавши інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем", - зазначили в ЦПД. 

 

  • У п'ятницю, 14 лютого, у Миколаєві пролунав вибух "невідомого предмету", внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім – отримали поранення. 
Теги:
Відео
Новини
Кримінал
Україна
Миколаїв
військові
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