У Миколаєві 14 лютого вибухнув "невідомий предмет": є загиблі та поранені

Про це повідомила поліція Миколаївщини.

Відомо, що вибух пролунав близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування. Внаслідок цього відомо про двох загиблих. Також вісім людей отримали поранення.

Наразі на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.