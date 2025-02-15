МЗС України засудило проведення "дострокових президентських виборів" у самопроголошеній Абхазії

Про це йдеться на сайті МЗС.

Там наголосили, що Україна не визнає ці "вибори" та розглядає їх як системне намагання РФ "легітимізувати проросійський сепаратистський режим на окупованій грузинській території".

"Лише консолідовані зусилля світової спільноти, зокрема військова підтримка України та чітке дотримання санкційних режимів проти Росії, здатні стати на заваді агресивним планам Москви з відновлення імперії шляхом розв'язання воєн та етнічних чисток на територіях суверенних країн", – додали у відомстві.

У Міністерстві також зазначили, що Україна незмінно підтримувала та підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої "незалежності" окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії.

Про "вибори" в самопроголошеній Абхазії

У суботу, 15 лютого, в самопроголошеній Абхазії проводять так звані "дострокові президентські вибори". Основними "фаворитами президентських перегонів" вважають провладного Бадра Гунба та опозиціонера Адгура Ардзінба, пише "Ехо Кавказа". Загалом є п'ять "кандидатів у президенти".

Під час передвиборчої кампанії російські та провладні абхазькі медіа під неодноразово виставляли Ардзінба провідником "протурецьких" інтересів, зазначили у виданні. Зокрема, російський канал Readovka стверджував, що в разі перемоги Ардзінба розірве зв'язки з Росією на користь Туреччини і перетворить Абхазію на "новий осередок турецького впливу в Закавказзі".

Відомо, що Ардзінба дотримується позиції, що РФ – це союзник Абхазії, з яким потрібно зміцнювати відносини, проте пріоритетом мають бути інтереси абхазького народу.

Водночас Бадра Гунба, як пише "Ехо Кавказа", завжди прагнув до зміцнення зв'язків із Росією і не виступав проти законопроєктів та угод, які важливі для Кремля, але викликають невдоволення значної частини абхазького суспільства.

Аби перемогти на "виборах" одному з кандидатів потрібно набрати понад 50% голосів від загальної кількості проголосованих. Якщо жоден із кандидатів не набере необхідних голосів, то для тих, хто набрав більшість, буде оголошено другий тур.