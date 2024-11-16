Президент Абхазії заявив, що готовий піти у відставку після масових протестів проти угоди з Москвою

Про це він сказав під час зустрічі з місцевими жителями в селі Тамиш, пише "Эхо Кавказа".

"Кажуть, що я виїхав з Абхазії, але я тут. Ми зібралися не для того, щоб зберегти мою владу, а для того, щоб зберегти державність. Ті, хто зараз в адміністрації президента, мають піти звідти. Після чого я оголошу вибори та подам у відставку", - заявив Бжанія.

Читайте також: Вадим Денисенко. "Бунти" в Абхазії. Що це означає для нас?

Крім того, абхазький лідер повідомив, що готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових президентських виборах. Поки що Абхазію очолюватиме чинний віцепрезидент Бадра Гунба.

Як пише абхазький тг-канал RESPUBLICA, координаційна рада самопроголошеної республіки закликає народ зібратися о 14:00, щоб "поставити крапку у політичній кризі". Протестувальники наголошують, що Аслан Бжанія має подати у відставку для стабілізації ситуації в країні.