Президент Абхазії заявив, що готовий піти у відставку після масових протестів проти угоди з Москвою
Президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія заявив, що готовий піти у відставку після того, як протестувальники залишать будівлю адміністрації президента
Про це він сказав під час зустрічі з місцевими жителями в селі Тамиш, пише "Эхо Кавказа".
"Кажуть, що я виїхав з Абхазії, але я тут. Ми зібралися не для того, щоб зберегти мою владу, а для того, щоб зберегти державність. Ті, хто зараз в адміністрації президента, мають піти звідти. Після чого я оголошу вибори та подам у відставку", - заявив Бжанія.
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Крім того, абхазький лідер повідомив, що готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових президентських виборах. Поки що Абхазію очолюватиме чинний віцепрезидент Бадра Гунба.
Як пише абхазький тг-канал RESPUBLICA, координаційна рада самопроголошеної республіки закликає народ зібратися о 14:00, щоб "поставити крапку у політичній кризі". Протестувальники наголошують, що Аслан Бжанія має подати у відставку для стабілізації ситуації в країні.
- Нагадаємо, біля будівлі "парламенту" самопроголошеної Абхазії в п'ятницю, 15 листопада, почались протести проти ратифікації інвестиційної угоди між Сухумі та Москвою.
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