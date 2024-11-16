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Головна Погляд "Бунти" в Абхазії. Що це означає для нас?
OPINION

"Бунти" в Абхазії. Що це означає для нас?

Вадим Денисенко
16 листопада, 2024 субота
14:03
Погляд

Абхазький парламент несподівано заблокував прийняття закону про російські інвестиції в "республіку". І це може мати пряме відношення до України

Зміст

1. Закон про інвестиції міг би змінити ситуацію з нинішніми фінансовими потоками Абхазії. Від цього найбільше могли б постраждати колишній помічник Путіна Сурков і колишній губернатор Краснодарського краю Ткачов. За дивним збігом обставин, координатором дій опозиції є  Адгур Ардзінба, родич якого кілька років працював в Кремлі в команді Суркова.

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2. Окрім економічних аспектів, варто звернути увагу і на політичний: не виключено, що це складніша гра Суркова, який хотів би запропонувати швидке й ефективне розв'язання абхазького питання в обмін на повернення в Кремль. І підсидіти він дуже хоче Козака. Тим більше, що Козак останні три роки майже непомітний, хоча й зберіг свою посаду.

3. Пасьянс, як на мене, аж надто складний, але Сурков почав цю гру, виходячи з того, що Козак програв вибори в Молдові, не зміг дотиснути Грузію і не має якихось успіхів на українському фронті

Отож, будемо вболівати за обидві команди.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Росія
Грузія
політика
Молдова
Володимир Путін
Владислав Сурков
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