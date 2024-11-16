1. Закон про інвестиції міг би змінити ситуацію з нинішніми фінансовими потоками Абхазії. Від цього найбільше могли б постраждати колишній помічник Путіна Сурков і колишній губернатор Краснодарського краю Ткачов. За дивним збігом обставин, координатором дій опозиції є Адгур Ардзінба, родич якого кілька років працював в Кремлі в команді Суркова.

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