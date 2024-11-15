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Головна Світ У невизнаній Абхазії спалахнули протести проти інвестиційної угоди з Москвою

У невизнаній Абхазії спалахнули протести проти інвестиційної угоди з Москвою

Юлія Лаврук
15 листопада, 2024 п'ятниця
14:16
Світ

Біля будівлі "парламенту" самопроголошеної Абхазії в п'ятницю, 15 листопада, почались протести проти ратифікації інвестиційної угоди між Сухумі та Москвою

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Про це пише Ехо Кавказу.

У виданні зазначили, що так звана влада Абхазії розглядає угоду з РФ "як стимул для місцевої економіки", водночас протестувальники вважають договір "прямою здачею інтересів" Абхазії.

Відповідний проєкт "парламент" планував розглянути сьогодні, 15 листопада, проте сесію скасували, пише Ехо Кавказу. Тим часом протестувальники вимагали провести сесію й проголосувати "проти" затвердження проєкту.

Пізніше видання повідомляло, що мітингарі знесли паркан біля будівлі абхазького "парламенту". Згодом стало відомо, що проти протестувальників застосовували димові шашки. 

Також місцеві Telegram-канали повідомляли, що на акції лунали заклики до відставки абхазького так званого лідера Аслана Бжанія.

  • На початку вересня голова МЗС самопроголошеної Абхазії Сергій Шамба поінформував, що Росія з 1 вересня призупинила соціальні виплати щодо вчителів, лікарів та співробітників силових структур країни.
Теги:
Відео
Новини
Росія
Грузія
акції протестів
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