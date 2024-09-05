РФ призупинила соцвиплати в окупованій Абхазії. Раніше там відмовились будувати базу російського флоту

Про це він заявив на брифінгу 3 вересня.

У протоколі наради заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака з президентом Абхазії Асланом Бжанією, що поширився в соцмережах йдеться, що російська сторона з початку вересня призупинить перерахування фінансової допомоги Абхазії до виконання цією республікою взятих на себе зобов'язань.

Шамба заявив, що не може підтвердити справжність документа, проте це питання дійсно обговорювалося: "Йшлося про те, що невиконання нами зобов'язань може спричинити певні санкції, вони вже почали здійснюватися з 1 вересня. Буде зупинено соціальне фінансування, яке стосується лікарів, вчителів, силових структур та інше".

Відповідно до протоколу наради з Козака з Бжанією, Абхазія має ратифікувати угоду про взаємне визнання судових та арбітражних рішень у економічних справах, забезпечити набрання чинності угодою про здійснення російськими юрособами інвестиційних проєктів в Абхазії та зняти обмеження для російських інвесторів над ринком комерційної нерухомості.

Також у протоколі йдеться, що Бжанія нібито взяв на себе зобов'язання до 20 вересня подати дані про депутатів парламенту та лідерів опозиції невизнаної Абхазії, які мають російське громадянство і діють "на шкоду інтересам Російської Федерації та розвитку російсько-абхазьких відносин".

Це має бути зроблено "для подальшого розгляду питання позбавлення їхнього російського громадянства", випливає з протоколу. Влада самопроголошеної Абхазії стверджує, що Бжанія не брав на себе подібних зобов'язань.

"Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Президент Абхазії не брав на себе зобов'язань щодо надання подібної інформації", - заявила пресслужба президента Абхазї.

Протокол Козака з Бжанією датується 26 серпня, а зустріч заступника керівника адміністрації президента Росії з "президентом Абхазії" відбулася в Москві 19 серпня.

Нагадаємо, що Шамба заявив ТАРС, що створення військово-морської бази РФ в Очамчирі не планується, там стоять прикордонні катери.

За його словами, Чорне море "знову стає регіоном напруги, там дедалі частіше з'являються кораблі НАТО, літають розвідувальні американські та натовські літаки".

"Це все не може нас не турбувати. І те, що бойові дії відбуваються в акваторії Чорного моря, також нас непокоїть", - сказав він, додавши, що восени в Грузії будуть вибори, невідомо хто прийде до влади.

"Якщо прийдуть прихильники Саакашвілі, нинішня опозиція, ми не відкидаємо якоїсь авантюри з їхнього боку, але результат буде плачевним для них. Нікому не хочеться розпочинати нову війну, це нові жертви. Нам, принаймні це не потрібно", — сказав Шамба.