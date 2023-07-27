Про це вона написала у Twitter.

Коментуючи рішення російських колаборантів в Абхазії, грузинська лідерка назвала його "протиправним".

"Я категорично засуджую і протестую проти рішення т.зв. парламенту тимчасово окупованої Абхазії передати Росії стратегічний об'єкт – сухумський аеропорт", – заявила Зурабішвілі.

"Це протиправна дія Росії, яка потребує категоричної та твердої реакції міжнародної спільноти!", – резюмувала президентка Грузії.

Відзначимо, що Абхазія була утворена внаслідок насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році. Її "незалежність" відтоді визнали лише Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

Раніше так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що ця окупована російськими військами територія Грузії готова стати учасником так званої Союзної держави Росії та Білорусі – притому, що Білорусь не визнає Абхазію.