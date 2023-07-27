Президентка Грузії засудила передачу РФ "владою" окупованої Абхазії аеропорту Сухумі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на рішення так званого парламенту окупованої Росією Абхазії передати РФ аеропорт у Сухумі
Про це вона написала у Twitter.
Коментуючи рішення російських колаборантів в Абхазії, грузинська лідерка назвала його "протиправним".
"Я категорично засуджую і протестую проти рішення т.зв. парламенту тимчасово окупованої Абхазії передати Росії стратегічний об'єкт – сухумський аеропорт", – заявила Зурабішвілі.
"Це протиправна дія Росії, яка потребує категоричної та твердої реакції міжнародної спільноти!", – резюмувала президентка Грузії.
Відзначимо, що Абхазія була утворена внаслідок насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році. Її "незалежність" відтоді визнали лише Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.
Раніше так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що ця окупована російськими військами територія Грузії готова стати учасником так званої Союзної держави Росії та Білорусі – притому, що Білорусь не визнає Абхазію.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
- У Грузії опозиція обіцяє зустріти перший рейс із Москви акцією протесту.
- 19 травня Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на польоти ще одному російському авіаперевізнику – Red Wings.
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