Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

"Авіакомпанія не є у чорному списку ЄС", - заявили в Агентстві цивільної авіації.

Як зазначається, Red Wings виконуватиме багаторазові чартерні рейси за маршрутом Сочі-Тбілісі-Сочі з 2 червня, а також за маршрутом Москва-Кутаїсі-Москва.

Повідомляється, що раніше дозвіл на відновлення польотів отримали російська авіакомпанія "Азімут" та грузинська Georgian Airways.

Додається, що президент РФ підписав укази про скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня та про дозвіл на пряме авіасполучення з цією країною.

Заступниця міністра економіки Грузії Маріам Кврівішвілі заявила, що російські авіакомпанії та повітряні судна, на які не накладені санкції, отримають можливість здійснювати пряме повітряне сполучення у напрямку Грузії.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі прокоментував це й заявив, що відновлення прямого авіасполучення з Росією відповідає цілям національної політики й входить в інтереси країни, повідомляє "Грузия Online".

"Моя мета – врятувати нашу країну, захистити її, захистити інтереси населення нашої країни. Ми дуже докладно пояснили, що жодна підсанкційна авіакомпанія, жоден підсанкційний літак не полетить до Грузії. Цим усе сказано. Я зустрічався з європейськими лідерами в Ісландії і пояснював їм, що це – в наших національних інтересах", – сказав Гарібашвілі.

Також, відповідаючи на критику Заходу і політичних опонентів усередині країни про те, що рішення Тбілісі суперечать політиці ЄС, куди Грузія прагне, Гарібашвілі дав зрозуміти, що, оскільки країна не входить до Євросоюзу, вона не зобов'язана слідувати його курсу.

"Ми все робимо правильно, всі кроки робимо правильно. Ми пояснюємо нашим європейським друзям, я особисто провів бесіду і пояснив аргументацію і мотивацію. Щоб підкорятися політиці Євросоюзу, ми повинні бути країною-членом ЄС. Сьогодні ми не є країною-членом Євросоюзу. Поки що не є. І на це знадобляться роки", – підсумував він.