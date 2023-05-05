Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Іранська авіакомпанія Mahan Air показала, як обслуговує літак Airbus A330-300 із реєстрацією RA-73700 найбільшої російської авіакомпанії “Аерофлот”
Про це інформує Аvianews.
“Аерофлот” вперше відправив літак до Тегерану, щоб іранські техніки виконали на ньому важке технічне обслуговування.
Цьому посприяли західні санкції, які Євросоюз та США наклали на російську авіацію через вторгнення РФ в Україну. Як результат “Аерофлот” втратив можливість офіційно отримувати запчастини для літаків західного виробництва Airbus і Boeing і обслуговувати їх в офіційних сервіс-центрах.
Оскільки Іран перебуває під санкціями десятки років, місцеві авіатори налагодили канали постачання неофіційних запчастин та навчилися обслуговувати літаки самотужки.
На початку квітня російське РБК повідомляло, що A330-300 “Аерофлоту” пройде в Ірані обслуговування стійок шасі. Спочатку роботи авіакомпанія планувала замовити у гонконгської компанії HAECO, але західні санкції унеможливили виконання цього техобслуговування.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
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