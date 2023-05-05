Про це інформує Аvianews.

“Аерофлот” вперше відправив літак до Тегерану, щоб іранські техніки виконали на ньому важке технічне обслуговування.

Цьому посприяли західні санкції, які Євросоюз та США наклали на російську авіацію через вторгнення РФ в Україну. Як результат “Аерофлот” втратив можливість офіційно отримувати запчастини для літаків західного виробництва Airbus і Boeing і обслуговувати їх в офіційних сервіс-центрах.

Оскільки Іран перебуває під санкціями десятки років, місцеві авіатори налагодили канали постачання неофіційних запчастин та навчилися обслуговувати літаки самотужки.

На початку квітня російське РБК повідомляло, що A330-300 “Аерофлоту” пройде в Ірані обслуговування стійок шасі. Спочатку роботи авіакомпанія планувала замовити у гонконгської компанії HAECO, але західні санкції унеможливили виконання цього техобслуговування.