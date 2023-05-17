Голова Ространснадзора заявив, що через санкції російські авіакомпанії літають на "прострочених" запчастинах
Відрізані від постачання західних компонентів російські авіакомпанії виконують рейси з простроченими запчастинами
Про це пишуть російські ЗМІ.
На засіданні комітету Держдуми з транспорту голова Ространснагляду Віктор Басаргін розповів, що незважаючи на санкції авіакомпанії, продовжили "безперебійну доставку пасажирів".
Відомство в минулому році виявило понад 2000 рейсів літаків, на яких використовувалися запасні частини та компоненти із закінченим терміном експлуатації. Позапланові перевірки авіапідприємств показали дефіцит комплектуючих виробів та проблеми з постачанням витратних матеріалів до західних літаків.
Деякі специфічні комплектуючі неможливо завезти в Росію через санкції. Іще частину запчастин доставляють із суттєвими затримками – замість семи днів чекати доводиться до 120 днів. Подібна ситуація в РФ стала причиною "численних фактів експлуатації авіаційної техніки з порушеннями, які безпосередньо впливають на безпеку польотів".
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"Аерофлот" вперше відправив літак до Тегерану, щоб іранські техніки виконали на ньому важке технічне обслуговування. Цьому посприяли західні санкції, які Євросоюз та США наклали на російську авіацію через вторгнення РФ в Україну.
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