Про це пишуть російські ЗМІ.

На засіданні комітету Держдуми з транспорту голова Ространснагляду Віктор Басаргін розповів, що незважаючи на санкції авіакомпанії, продовжили "безперебійну доставку пасажирів".

Відомство в минулому році виявило понад 2000 рейсів літаків, на яких використовувалися запасні частини та компоненти із закінченим терміном експлуатації. Позапланові перевірки авіапідприємств показали дефіцит комплектуючих виробів та проблеми з постачанням витратних матеріалів до західних літаків.

Деякі специфічні комплектуючі неможливо завезти в Росію через санкції. Іще частину запчастин доставляють із суттєвими затримками – замість семи днів чекати доводиться до 120 днів. Подібна ситуація в РФ стала причиною "численних фактів експлуатації авіаційної техніки з порушеннями, які безпосередньо впливають на безпеку польотів".