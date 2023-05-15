"Позиція Грузії полягає в тому, що польоти між Грузією та Російською Федерацією будуть виконуватися лише авіакомпаніями та літаками, які не потрапили під санкції. Усі заявки подані авіакомпаніями, підлягатимуть детальному вивченню та перевірці різними механізмами щодо санкцій", - йдеться у повідомленні.

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Там додали, що відомство проводить консультації та вивчає приклади країн, які дотримуються санкцій і водночас мають пряме повітряне сполучення з РФ.