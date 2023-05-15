Грузія дозволила польоти першій авіакомпанії з РФ
Польоти між Грузією та РФ будуть виконуватися лише авіакомпаніями та літаками, які не потрапили під санкції
Про це йдеться у заяві Агенства цивільної авіації Грузії.
Згодом очільник відомства Гіві Давіташвілі у коментарі телеканалу "Імеді"" заявив, що 5 авіакомпаній подали заявки на прямі рейси між Росією і Грузією. Серед них грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
- 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення.
- ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
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