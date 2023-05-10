Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, або паспорт моряка. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна.

"Відрядженим як співробітники до Секції інтересів Грузії в посольстві Швейцарії та членам їхньої родини потрібна віза терміном на три місяці. Після акредитації вони можуть в'їжджати до Росії без віз", - ідеться в повідомленні.

Путін також скасував заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії, яку було запроваджено у 2019 році.

Варто зазначити, що для громадян Росії у Грузії діє безвізовий режим, але згідно із соцопитуваннями, більшість громадян цієї країни виступає за запровадження віз для росіян.