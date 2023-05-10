Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і дозволив польоти російським авіакомпаніям
Президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року
Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, або паспорт моряка. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна.
"Відрядженим як співробітники до Секції інтересів Грузії в посольстві Швейцарії та членам їхньої родини потрібна віза терміном на три місяці. Після акредитації вони можуть в'їжджати до Росії без віз", - ідеться в повідомленні.
Путін також скасував заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії, яку було запроваджено у 2019 році.
Варто зазначити, що для громадян Росії у Грузії діє безвізовий режим, але згідно із соцопитуваннями, більшість громадян цієї країни виступає за запровадження віз для росіян.
- Наприкінці лютого президентка Грузїї Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ.
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