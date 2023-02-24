"Уряд Грузії загнав себе в ізоляцію": Зурабішвілі шкодує, що її країна недостатньо допомагає Україні
Президентка Грузїї Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ
Про це пише "Ехо Кавказу".
Президентка Грузії шкодує, що її не запросили до Києва на річницю повномасштабного вторгнення РФ
"Не можу не висловити жаль через те, що уряд Грузії загнав себе в ізоляцію, відокремився від демократичної спільноти і намагається якимись причинами виправдати свою незрозумілу для всіх, нібито нейтральну і збалансовану позицію", — заявила вона.
"Я вважаю, що якщо не уряд Грузії, але президент Грузії мав бути сьогодні у Києві, і я вчасно висловила готовність до цього. На жаль, я не отримала запрошення", - додала Зурабішвілі.
Вона зазначила, що грузинський народ неодноразово висловлював солідарність із українським, зокрема через акції.
Водночас політик зауважила, що Грузія не має таких засобів допомоги, як країни ЄС і НАТО.
- 23 лютого Генасамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру.
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