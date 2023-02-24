Про це пише "Ехо Кавказу".

Президентка Грузії шкодує, що її не запросили до Києва на річницю повномасштабного вторгнення РФ

"Не можу не висловити жаль через те, що уряд Грузії загнав себе в ізоляцію, відокремився від демократичної спільноти і намагається якимись причинами виправдати свою незрозумілу для всіх, нібито нейтральну і збалансовану позицію", — заявила вона.

"Я вважаю, що якщо не уряд Грузії, але президент Грузії мав бути сьогодні у Києві, і я вчасно висловила готовність до цього. На жаль, я не отримала запрошення", - додала Зурабішвілі.

Вона зазначила, що грузинський народ неодноразово висловлював солідарність із українським, зокрема через акції.

Водночас політик зауважила, що Грузія не має таких засобів допомоги, як країни ЄС і НАТО.