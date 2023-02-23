Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до миру в Україні

Про це стало відомо з трансляції засідання Генасамблеї ООН.

За проголосувала 141 країна, проти 7, утрималися 32. Проти: Білорусь, Еритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа та Сирія.

Цей результат схожий на результат голосування Генасамблеї на першому екстреному засіданні щодо ситуації в Україні відразу після широкомасштабного вторгнення, 2 березня 2022 року. Тоді вимогу вивести російські війська з України також підтримав 141 член організації.

Резолюція, що складається з одинадцяти пунктів, "наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН" і закликає держави-члени та міжнародні організації "подвоїти підтримку дипломатичних зусиль", спрямованих на це.

Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації "негайно, повністю і беззастережно" вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.

Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.

Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.

Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.

Генеральна асамблея ООН зібралася на засідання 22 лютого, за два дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Резолюцію внесла Україна та ще понад 60 країн.