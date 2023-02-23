Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до миру в Україні
Сьогодні, 23 лютого Генасамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру
Про це стало відомо з трансляції засідання Генасамблеї ООН.
За проголосувала 141 країна, проти 7, утрималися 32. Проти: Білорусь, Еритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа та Сирія.
Цей результат схожий на результат голосування Генасамблеї на першому екстреному засіданні щодо ситуації в Україні відразу після широкомасштабного вторгнення, 2 березня 2022 року. Тоді вимогу вивести російські війська з України також підтримав 141 член організації.
Резолюція, що складається з одинадцяти пунктів, "наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН" і закликає держави-члени та міжнародні організації "подвоїти підтримку дипломатичних зусиль", спрямованих на це.
Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації "негайно, повністю і беззастережно" вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.
Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.
Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.
Генеральна асамблея ООН зібралася на засідання 22 лютого, за два дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Резолюцію внесла Україна та ще понад 60 країн.
- Нагадаємо, напередодні очільник МЗС України представив в ООН проєкт резолюції про шляхи та принципи досягнення миру в Україні.
- Журналісти Reuters відзначали, що Генасамблея готова ухвалити резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН.
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