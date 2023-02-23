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Кулеба представив в ООН проєкт резолюції про принципи миру в Україні

23 лютого, 2023 четвер
00:53
війна з Росією Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України представив в ООН проєкт резолюції про шляхи та принципи досягнення миру в Україні – голосування за документ відбудеться вже сьогодні, 23 лютого

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час виступу на спецсесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, представляючи проєкт резолюції "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", пише Укрінформ.

"Не можна порушувати принцип територіальної цілісності... Світ потоне в хаосі, якщо ми допустимо силову зміну кордонів, прикриваючись політичною доцільністю чи симпатією до агресорів. За підтримки світу Україна може відновити свою територіальну цілісність і повагу до Статуту ООН. І це буде. Це позбавить Росію та інших агресорів бажання нападати на інші країни", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що рівно рік тому був у ГА ООН за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення Росії та закликав нації об'єднатися, щоб запобігти війні.

"Через рік, незважаючи ні на що, Україна ефективно захищається від набагато сильнішого ворога, і я звертаюся до вас: це вирішальний момент, щоб продемонструвати підтримку, єдність і солідарність. Це момент, щоб довести, що ви підтримуєте Статут ООН. На словах і на ділі", - сказав Кулеба.

Звертаючись до присутніх глава МЗС України наголосив на тому, що серед присутніх дехто досі хоче "дружити і з Україною, і з Росією", аби "все швидше закінчиться будь-яким результатом".

"Проблема в тому, що у цій війні немає двох рівних сторін. Є агресор і жертва. Я розумію, що ще є деякі країни, які з різних причин не хочуть стати на бік України. Але мова не про це. Йдеться про те, щоб стати на бік Статуту ООН, стати на бік міжнародного права. Йдеться про те, щоб стати на бік резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Це наші спільні правила. І ми всі зацікавлені в тому, щоб їх підтримувати. За винятком Російської Федерації, яка вважає, що правила для неї не діють і існують лише для того, щоб їх порушувати", - сказав Кулеба.

Міністр застеріг від досягнення миру, який не буде базуватися на перемозі над злом, а на тому, що сила добра припинила боротьбу.

Відзначимо, 22 лютого розпочалося засідання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї з розгляду резолюції "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні". Дебати триватимуть два дні, до 23 лютого й завершаться голосуванням за резолюцію, в якій підкреслюється необхідність відновлення миру, що забезпечує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

24 лютого за участю міністрів закордонних справ у Раді Безпеки ООН відбудуться відкриті дебати, присвячені річниці початку широкомасштабної російської війни.

  • Нагадаємо, напередодні Кулеба отримав тези "мирного плану" Китаю: обіцяє відреагувати після вивчення повного тексту документа.
ООН
Дмитро Кулеба
воєнні злочини Росії
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