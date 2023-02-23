Більшість членів ООН готові підтримати резолюцію щодо миру в Україні, - Reuters
Генасамблея ООН готова ухвалити в четвер, 23 лютого, резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН
Про це повідомляє Reuters.
Україна та Росія в середу, 22 лютого, боролись за голоси країн в Організації Об'єднаних Націй. Йдеться про голосування в Генеральній Асамблеї, що складається зі 193 членів, яке, як заявили Сполучені Штати, "увійде до історії".
"Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив вторгнення Росії та назвав Хартію недвозначною.
Він нагадав, що всі члени мають утримуватись у своїх міжнародних відносинах від загрози чи застосування сили проти територіальної цілісності, чи політичної незалежності будь-якої держави.
Україна та її прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, досягнувши того, щоб майже три чверті членів Генеральної Асамблеї проголосували "за".
Вони стверджують, що війна – це випадок неспровокованого незаконного вторгнення однієї країни в іншу, тоді як Росія намагається зобразити, що веде війну із Заходом, який озброює Україну і вводить санкції проти Москви з моменту вторгнення.
"Захід нахабно проігнорував наші побоювання і продовжує наближати військову інфраструктуру НАТО дедалі ближче до наших кордонів", - заявив представник Росії в ООН Василь Небензя.
Проєкт резолюції ООН, який не має обов'язкової сили, але має політичну вагу, розширює торішню вимогу Генеральної Асамблеї до Москви вивести війська та припинити бойові дії.
- Нагадаємо, напередодні очільник МЗС України представив в ООН проєкт резолюції про шляхи та принципи досягнення миру в Україні – голосування за документ відбудеться вже сьогодні, 23 лютого.
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