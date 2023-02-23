Про це повідомляє Reuters.

Україна та Росія в середу, 22 лютого, боролись за голоси країн в Організації Об'єднаних Націй. Йдеться про голосування в Генеральній Асамблеї, що складається зі 193 членів, яке, як заявили Сполучені Штати, "увійде до історії".

"Ми побачимо, яку позицію займають народи світу щодо миру в Україні", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив вторгнення Росії та назвав Хартію недвозначною.

Він нагадав, що всі члени мають утримуватись у своїх міжнародних відносинах від загрози чи застосування сили проти територіальної цілісності, чи політичної незалежності будь-якої держави.

Україна та її прихильники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, досягнувши того, щоб майже три чверті членів Генеральної Асамблеї проголосували "за".

Вони стверджують, що війна – це випадок неспровокованого незаконного вторгнення однієї країни в іншу, тоді як Росія намагається зобразити, що веде війну із Заходом, який озброює Україну і вводить санкції проти Москви з моменту вторгнення.

"Захід нахабно проігнорував наші побоювання і продовжує наближати військову інфраструктуру НАТО дедалі ближче до наших кордонів", - заявив представник Росії в ООН Василь Небензя.

Проєкт резолюції ООН, який не має обов'язкової сили, але має політичну вагу, розширює торішню вимогу Генеральної Асамблеї до Москви вивести війська та припинити бойові дії.