ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію

Про це заявив представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

"Закликаємо Грузію, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, приєднатися до цих санкцій (проти РФ). Також ЄС закликає Грузію не пускати на свою територію небезпечні російські літаки, оскільки санкції ЄС та США не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків", - сказав він.

Варто зазначити, що для громадян Росії у Грузії діє безвізовий режим, але згідно із соцопитуваннями більшість громадян цієї країни виступає за запровадження віз для росіян.