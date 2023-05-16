Грузія дозволила місцевій авіакомпанії літати до РФ

Про це йдеться у заяві Агенства цивільної авіації Грузії.

"Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. З 20 травня рейси будуть виконуватися 7 разів на тиждень. Агентство цивільної авіації Грузії сьогодні, 16 травня видало авіакомпанії необхідний дозвіл на виконання польотів", - йдеться у повідомленні.