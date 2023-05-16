Грузія дозволила місцевій авіакомпанії літати до РФ
Грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі з 20 травня
Про це йдеться у заяві Агенства цивільної авіації Грузії.
"Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. З 20 травня рейси будуть виконуватися 7 разів на тиждень. Агентство цивільної авіації Грузії сьогодні, 16 травня видало авіакомпанії необхідний дозвіл на виконання польотів", - йдеться у повідомленні.
- 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення.
- ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Агенство цивільної авіації Грузії видало перший дозвіл на польоти - літати дозволити російській компанії "Азимут".
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