Про це пише Радіо Свобода.

"Увесь цивілізований світ говорить, що польоти авіакомпанії "Азимут" заборонені, а уряд Грузії сказав цій авіакомпанії – ласкаво просимо, літайте. Цей літак не зможе комфортно у нас приземлитися. Ми повинні встати разом під час першого польоту і показати, де знаходиться грузинське суспільство", – заявила лідерка опозиційного руху "Дроа" Елене Хоштарія.

Посадовиця закликала однодумців зібратися 19 травня о 12:00 за тбіліським часом на столичній площі Першої республіки, після чого вони попрямують колоною в міжнародний аеропорт Тбілісі.

"Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії й усьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками", – сказала Хоштарія.

За інформацією грузинських ЗМІ, сьогодні, 16 травня в Тбілісі пройдуть дві акції протесту проти авіасполучення з Росією. Партія "Європейська Грузія" збирається біля адміністрації уряду під гаслом "Квиток в один кінець до Москви режиму Іванішвілі". Біля будівлі парламенту анонсовано акцію – "Ми не зможемо зайти в ЄС на російському кораблі".