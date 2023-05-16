У Грузії опозиція обіцяє зустріти перший рейс із Москви акцією протесту
У Грузії в день відновлення авіасполучення з Росією відбудеться акція протесту - опозиція заявляє, що дії керівної партії "Грузинська мрія" – зрада національних інтересів грузинського народу
Про це пише Радіо Свобода.
"Увесь цивілізований світ говорить, що польоти авіакомпанії "Азимут" заборонені, а уряд Грузії сказав цій авіакомпанії – ласкаво просимо, літайте. Цей літак не зможе комфортно у нас приземлитися. Ми повинні встати разом під час першого польоту і показати, де знаходиться грузинське суспільство", – заявила лідерка опозиційного руху "Дроа" Елене Хоштарія.
Посадовиця закликала однодумців зібратися 19 травня о 12:00 за тбіліським часом на столичній площі Першої республіки, після чого вони попрямують колоною в міжнародний аеропорт Тбілісі.
"Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії й усьому світу, що цей літак не зустрічають з оплесками", – сказала Хоштарія.
За інформацією грузинських ЗМІ, сьогодні, 16 травня в Тбілісі пройдуть дві акції протесту проти авіасполучення з Росією. Партія "Європейська Грузія" збирається біля адміністрації уряду під гаслом "Квиток в один кінець до Москви режиму Іванішвілі". Біля будівлі парламенту анонсовано акцію – "Ми не зможемо зайти в ЄС на російському кораблі".
- 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення.
- ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Агенство цивільної авіації Грузії видало перший дозвіл на польоти - літати дозволити російській компанії "Азимут".
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