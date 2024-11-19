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Президент невизнаної Абхазії Бжанія подав у відставку

Ольга Бабишена
19 листопада, 2024 вiвторок
03:50
Світ Аслан Бжанія

Президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія у вівторок, 19 листопада, написав заяву про відставку: тепер її має розглянути так званий парламент

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Про це повідомила його пресслужба. 

"З метою збереження стабільності та конституційного ладу в країні, відповідно до 65 статті Конституції Республіки Абхазія, я подаю у відставку з посади президента Республіки Абхазія", - йдеться у заяві. 

Вказано, що представники влади та опозиції після переговорів підписали угоду, відповідно до якої президент піде у відставку за умови звільнення захопленого протестувальниками комплексу урядових будівель. Якщо 19 листопада вони досі перебуватимуть там, то Бжанія залишає за собою право відкликати заяву про відставку. 

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Так званий парламент розгляне заяву 19 листопада. 

"Виконувачем обов'язків президента Республіки Абхазія стає віцепрезидент Республіки Абхазія Гунба Б.З. Виконувач обов'язків президента Республіки Абхазія Гунба Б.З. відповідно до поданої заяви звільняє з посади прем'єр-міністра Республіки Абхазія Анкваба А.З. та одночасно на цю посаду призначає Бганбу В.Р. Чинні міністри виконують обов'язки до вступу на посаду новообраного президента Республіки Абхазія", - йдеться в угоді. 

  • Раніше під час передвиборчого мітингу в місті Горі засновник та почесний голова правлячої в країні партії "Грузинська мрія" мультимільярдер Бідзіна Іванішвілі виступив із заявою на тему російсько-грузинської війни 2008 року, зазначивши, що Грузія має просити вибачення за війну 2008 року й зайняти щодо Росії "коректну позицію".
  • 15 листопада біля будівлі "парламенту" самопроголошеної Абхазії почались протести проти ратифікації інвестиційної угоди між Сухумі та Москвою.
  • 16 листопада президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія заявив, що готовий піти у відставку після того, як протестувальники залишать будівлю адміністрації президента.
Теги:
Новини
Росія
Грузія
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