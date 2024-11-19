Президент невизнаної Абхазії Бжанія подав у відставку
Президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія у вівторок, 19 листопада, написав заяву про відставку: тепер її має розглянути так званий парламент
Про це повідомила його пресслужба.
"З метою збереження стабільності та конституційного ладу в країні, відповідно до 65 статті Конституції Республіки Абхазія, я подаю у відставку з посади президента Республіки Абхазія", - йдеться у заяві.
Вказано, що представники влади та опозиції після переговорів підписали угоду, відповідно до якої президент піде у відставку за умови звільнення захопленого протестувальниками комплексу урядових будівель. Якщо 19 листопада вони досі перебуватимуть там, то Бжанія залишає за собою право відкликати заяву про відставку.
Читайте також: Вадим Денисенко. "Бунти" в Абхазії. Що це означає для нас?
Так званий парламент розгляне заяву 19 листопада.
"Виконувачем обов'язків президента Республіки Абхазія стає віцепрезидент Республіки Абхазія Гунба Б.З. Виконувач обов'язків президента Республіки Абхазія Гунба Б.З. відповідно до поданої заяви звільняє з посади прем'єр-міністра Республіки Абхазія Анкваба А.З. та одночасно на цю посаду призначає Бганбу В.Р. Чинні міністри виконують обов'язки до вступу на посаду новообраного президента Республіки Абхазія", - йдеться в угоді.
- Раніше під час передвиборчого мітингу в місті Горі засновник та почесний голова правлячої в країні партії "Грузинська мрія" мультимільярдер Бідзіна Іванішвілі виступив із заявою на тему російсько-грузинської війни 2008 року, зазначивши, що Грузія має просити вибачення за війну 2008 року й зайняти щодо Росії "коректну позицію".
- 15 листопада біля будівлі "парламенту" самопроголошеної Абхазії почались протести проти ратифікації інвестиційної угоди між Сухумі та Москвою.
- 16 листопада президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія заявив, що готовий піти у відставку після того, як протестувальники залишать будівлю адміністрації президента.
- Актуальне
- Важливе