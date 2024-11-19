Президент невизнаної Абхазії Бжанія подав у відставку

Про це повідомила його пресслужба.

"З метою збереження стабільності та конституційного ладу в країні, відповідно до 65 статті Конституції Республіки Абхазія, я подаю у відставку з посади президента Республіки Абхазія", - йдеться у заяві.

Вказано, що представники влади та опозиції після переговорів підписали угоду, відповідно до якої президент піде у відставку за умови звільнення захопленого протестувальниками комплексу урядових будівель. Якщо 19 листопада вони досі перебуватимуть там, то Бжанія залишає за собою право відкликати заяву про відставку.

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Так званий парламент розгляне заяву 19 листопада.

"Виконувачем обов'язків президента Республіки Абхазія стає віцепрезидент Республіки Абхазія Гунба Б.З. Виконувач обов'язків президента Республіки Абхазія Гунба Б.З. відповідно до поданої заяви звільняє з посади прем'єр-міністра Республіки Абхазія Анкваба А.З. та одночасно на цю посаду призначає Бганбу В.Р. Чинні міністри виконують обов'язки до вступу на посаду новообраного президента Республіки Абхазія", - йдеться в угоді.