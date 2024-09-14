Іванішвілі: Грузія має вибачитися за війну 2008 року й зайняти щодо Росії "коректну позицію"

За його словами, необхідно "знайти в собі сили" і вибачитися за те, що "Національний рух" Міхеіла Саакашвілі у 2008 році "огорнув у полум'ї вогню осетинських сестер та братів", передає Ekho Kavkaza.

"Щойно закінчаться вибори 26 жовтня, коли будуть засуджені ті, хто почав війну, коли абсолютно всі винні у руйнуванні грузино-осетинського братства та співіснування отримають найсуворішу юридичну відповідь, ми обов'язково знайдемо в собі сили собі вибачитися за те, що, відповідно до отриманого завдання, зрадницький "Національний рух" у 2008 році огорнув у полум'ї вогню наших осетинських сестер та братів. А оскільки одним із найважливіших наріжних каменів нашої християнської віри, віри грузинів та осетинів, є саме прощення, я впевнений, що братовбивче протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів, закінчиться саме історичним взаємним прощенням та щирим примиренням", - сказав він.

Іванішвілі також зазначив, що Серпнева війна 2008 року "не була волею ні грузинського, ні осетинського народу". Він повторив, що "Мрії" потрібна конституційна більшість у парламенті для поправок, пов'язаних із територіальною цілісністю.

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Окрім того, олігарх закликав до дотримання Грузією "коректної позиції щодо Росії":

"12 років тому, виступаючи перед вами, я наголошував, що євроінтеграція є нашим стратегічним вибором, однак ми не могли обирати сусідів і тому паралельно євроінтеграції ми мали зайняти принципову, але коректну позицію щодо Росії!".

Іванішвілі додав, що його партії "Грузинська мрія" вдалося повернути грузинську продукцію на російський ринок, "а заразом і завоювати нові ринки".

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбудуться парламентські вибори.

Як наголошує опозиційна до проросійського Іванішвілі чинна прозахідна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, вибори 26 жовтня "мають екзистенційне значення: або повернення в минуле, до Росії, або справжня доля Грузії - Європа".

Війна з Росією 2008 року та Осетія

У серпні 2008 року Росія скористалася провокацією з боку сепаратистів Південної Осетії й здійснила збройну агресію проти Грузії, назвавши свої дії "примусом до миру".

Все почалося з того, що 1 серпня бійці з Південної Осетії поранили офіцерів грузинської поліції та обстріляли грузинські села. Як буде встановлено пізніше, діями Південної Осетії керував заступник міністра оборони Росії Микола Панков.

7 серпня тодішній президент Грузії Саакашвілі аби зупинити подальшее розгортання конфлікту вирішив піти на компроміс та під час виступу по телебаченню пообіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв й проголосив одностороннє припинення вогню. Однак, це не входило в плани Москви, й вже наступного дня, 8 серпня 2008 року, РФ почала вторгнення.