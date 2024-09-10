Президентка Грузії Зурабішвілі балотуватиметься на другий термін
Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що готова балотуватися на другий термін
Про це вона розповіла в інтервʼю Le Figaro, передає "Грузія Online".
Зурабішвілі сказала, що готова взяти на себе "велику відповідальність" і піти на другий термін для "повернення Грузії на європейський шлях".
"Якщо запропонована мною "Грузинська хартія" набуде чинності, я готова бути перемовником з нашими європейськими партнерами", - додала вона.
Також Зурабішвілі прокоментувала запитання, що глава Грузії очікує від Франції та Європейського Союзу з урахуванням призупинення фінансової допомоги. Чинна президентка підкреслила, що вони мають повторювати: дії теперішньої влади Грузії "суперечать європейським принципам".
"Маю на увазі закон про іноагентів та інші закони. Я не прихильник санкцій. Це може бути неправильно витлумачено населенням, але це не заважає йому оголосити про те, що станеться після виборів, якщо проросійська орієнтація підтвердиться", - пояснила вона.
Водночас за словами Зурабішвілі, парламентські вибори 26 жовтня "мають екзистенційне значення – повернення в минуле, до Росії, чи справжня доля Грузії – Європа".
- 27 серпня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у прямому ефірі підписала указ про призначення парламентських виборів на 26 жовтня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе