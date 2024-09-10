Президентка Грузії Зурабішвілі балотуватиметься на другий термін

Про це вона розповіла в інтервʼю Le Figaro, передає "Грузія Online".

Зурабішвілі сказала, що готова взяти на себе "велику відповідальність" і піти на другий термін для "повернення Грузії на європейський шлях".

"Якщо запропонована мною "Грузинська хартія" набуде чинності, я готова бути перемовником з нашими європейськими партнерами", - додала вона.

Також Зурабішвілі прокоментувала запитання, що глава Грузії очікує від Франції та Європейського Союзу з урахуванням призупинення фінансової допомоги. Чинна президентка підкреслила, що вони мають повторювати: дії теперішньої влади Грузії "суперечать європейським принципам".

"Маю на увазі закон про іноагентів та інші закони. Я не прихильник санкцій. Це може бути неправильно витлумачено населенням, але це не заважає йому оголосити про те, що станеться після виборів, якщо проросійська орієнтація підтвердиться", - пояснила вона.

Водночас за словами Зурабішвілі, парламентські вибори 26 жовтня "мають екзистенційне значення – повернення в минуле, до Росії, чи справжня доля Грузії – Європа".