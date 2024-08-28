Президентка Грузії Зурабішвілі підписала указ про призначення парламентских виборів на 26 октября

Про це повідомляє Newsgeorgia.

Це формальний символічний акт, зазначили у виданні. Згідно з конституцією Грузії, чергові вибори парламенту проводяться "останньої суботи жовтня календарного року закінчення терміну повноважень парламенту".

Одночасно із призначенням дати виборів у Грузії офіційно стартує передвиборча кампанія.

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"Я підписала указ про оголошення виборів. Настав день рішення, день вибору, день порятунку. Ми маємо справу не зі звичайними виборами, коли громадянин обирає, яка політична сила найближча до його світогляду, а маємо справу з порятунком майбутнього країни. Наш нинішній вибір є екзистенційним, цей вибір визначить долю країни на довгі роки", — заявила Зурабішвілі на брифінгу.