Президентка Грузії Зурабішвілі підписала указ про призначення парламентских виборів на 26 октября
27 серпня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у прямому ефірі підписала указ про призначення парламентських виборів на 26 жовтня
Про це повідомляє Newsgeorgia.
Це формальний символічний акт, зазначили у виданні. Згідно з конституцією Грузії, чергові вибори парламенту проводяться "останньої суботи жовтня календарного року закінчення терміну повноважень парламенту".
Одночасно із призначенням дати виборів у Грузії офіційно стартує передвиборча кампанія.
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"Я підписала указ про оголошення виборів. Настав день рішення, день вибору, день порятунку. Ми маємо справу не зі звичайними виборами, коли громадянин обирає, яка політична сила найближча до його світогляду, а маємо справу з порятунком майбутнього країни. Наш нинішній вибір є екзистенційним, цей вибір визначить долю країни на довгі роки", — заявила Зурабішвілі на брифінгу.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Грузія залишається партнером Північноатлантичного Альянсу навіть після ухвалення закону щодо "іноагентів".
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