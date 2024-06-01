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Грузія залишається партнером НАТО, попри закон про "іноагентів", - Столтенберг

1 червня, 2024 субота
08:47
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Грузія залишається партнером Північноатлантичного Альянсу навіть після ухвалення закону щодо "іноагентів"

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Грузія є партнером. Я нещодавно її відвідав. Важливо, щоб ми співпрацювали з такими країнами-партнерами, як Грузія", - каже Столтенберг.

За його словами, новий закон про "іноземних агентів" веде Грузію в неправильному напрямку, "і тому союзники по НАТО та багато інших країн висловили свою стурбованість". 

Крім цього, за словами генсека, Північноатлантичний Альянс не розглядав будь-які можливі наслідки ухвалення закону про "іноагентів" для Грузії.

"Наше партнерство – це те, що має широку підтримку. Але, звичайно, частиною партнерства є політичний діалог. Частиною цього політичного діалогу також є висловлення занепокоєння", - додав він.

  • Парламент Грузії не врахував зауваження президентки Саломе Зурабішвілі, подолав її вето та остаточно затвердив закон про "іноагентів", який викликав масові протести у країні. Президентка закликає до проведення референдуму.

Теги:
Грузія
Єнс Столтенберг
НАТО
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