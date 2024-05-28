Парламент Грузії остаточно схвалив скандальний закон про "іноагентів"

Про це пише "Эхо Кавказа".

Проти зауважень президентки проголосували 66 депутатів, за подолання вето президента віддали свої голоси 84 депутати, проти виступили четверо.

Відповідно до конституції Грузії, протягом наступних 5 днів документ передадуть на підпис Саломе Зурабішвілі. Якщо вона відмовиться його підписати, закон протягом 5 днів підпише й опублікує голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Таким чином, документ може бути опублікований уже в перших числах червня. Відповідно до закону, протягом двох місяців (до початку серпня) відповідні органи й посадові особи повинні прийняти/опублікувати підзаконні акти, а міністерство юстиції Грузії та Національне агентство державного реєстру повинні провести "попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону".

За попередньою інформацією, вже з серпня ЗМІ, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця повинні зареєструватися як організації, що працюють в інтересах іноземної сили. У протилежному випадку на них будуть накладені штрафи. Для перевірки виконання вимог закону міністерство юстиції в будь-який час може проводити моніторинг, а повноважний чиновник – отримати необхідну інформацію, у тому числі персональні дані.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Уже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. Проте 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів". Учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні. Президентка Грузії наклала на документ вето. А 28 травня спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликали парламент Грузії відкликати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". "Дух і зміст законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", ухваленого парламентом Грузії, несумісні з європейськими нормами й цінностями", - йшлося у заяві.