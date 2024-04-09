Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Зурабішвілі пообіцяла ветувати закон про іноагентів

Зурабішвілі пообіцяла ветувати закон про іноагентів

9 квітня, 2024 вiвторок
02:20
Світ Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі накладе вето на закон про іноземних агентів, якщо його ухвалить парламент

Про це повідомив парламентський секретар президента Георгій Мсхіладзе, пише Sova.

"Подивіться на реакцію на ініціювання цього закону. Вона була з боку ЄС, генсека НАТО, наших міжнародних партнерів, стратегічного партнера США – всі вони відреагували на це заявою про те, що ухвалення закону перешкоджатиме європейській інтеграції Грузії… Президент, звичайно, використає своє конституційне право і накладе вето на зазначений закон", - заявив Мсхіладзе.

За його словами, президент раніше уже просила, щоб закон узагалі не реєстрували в бюро, не розпочинали його обговорення в комітетах і він не повертався до парламенту, що було обіцяно торік.

Зазначається, що законопроєкт про іноагентів обговорюватимуть у комітеті з правових питань 15 квітня (раніше говорили про 12 квітня).

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". А президент Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту.

8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. 

Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Після цього генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ці наміри уряду Грузії повернутися до розгляду законодавства щодо "іноземних агентів" суперечать зміцненню демократичних інституцій.

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту про "іноагентів" у Грузії очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

У день, коли "Грузинська мрія" планує представити закон про "іноагентів", опозиція Грузії має намір подати до парламенту законопроєкт про захист від російського впливу.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон про "іноагентів".

Теги:
Грузія
Читайте також:
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
8 квітня, 2024 понедiлок
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: затриманому держохоронцю оголосили підозру в умисному вбивстві
мобілізовані росіяни
7 квітня, 2024 неділя
Наступи росіян будуть руйнівними для РФ, - експерт з військової контррозвідки Притула
Ізраїль, ЦАХАЛ
7 квітня, 2024 неділя
Ізраїль завершив наземну операцію в Газі
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.32
  • EUR
    Купівля 42.02
    Продаж 42.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 квітня
02:30
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакує "шахедами" з півдня. На Полтавщині пролунали вибухи
01:52
Арешт
В Італії заарештували ісламіста з Таджикистану, який часом видавав себе за українця
01:24
Тільки після війни: у США підтвердили позицію щодо приєднання України до НАТО
00:56
Канада
РФ і Китай - загрози: Канада за новою оборонною стратегією збільшить витрати на армію до 1,76% ВВП
00:28
Франція
"Росіяни брешуть": очільник МЗС Франції заявив, що діалог із РФ "не в інтересах" його країни
2024, понедiлок
8 квітня
23:58
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
РФ атакувала підприємство у Запоріжжі: загинули троє людей
23:55
Емманюель Макрон та Ріші Сунак
Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та ППО для ЗСУ
23:30
Оновлено
ракета Х-59
РФ ударила по цивільній інфраструктурі Полтавщини: загинула людина, є поранені
23:26
Оновлено
Росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому: загинула людина, є поранені
23:10
У РФ на Смоленщині обвалився міст, є загибла і постраждалі
22:51
олімпіада 2024
Ейфелеву вежу декорують олімпійськими кільцями
22:43
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль заявив про знищення командира спецпідрозділу Хезболли
22:24
Україна - Євросоюз
Погодили з обмеженнями: в ЄС дійшли згоди щодо безмитної торгівлі для України
22:10
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Не проти Telegram-каналів, а за державу": Княжицький пояснив сенс законопроєкту про регулювання соцмережі
21:37
Ексклюзив
Серед поляків зростає тривога щодо можливої війни з Росією, - політик Чех
21:32
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: затриманому держохоронцю оголосили підозру в умисному вбивстві
21:11
фейк
"На території РФ викрито осередки "Правого сектору": нова вигадка росіян
20:57
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли Росія посилить наступ. Колонка Сергія Згурця
20:51
Оновлено
Андрій Ярмоленко (в центрі), Динамо - ЛНЗ Черкаси
УПЛ: "Полісся" переграло "Минай", "Ворскла" зіграла внічию з "Кривбасом". Результати та розклад усіх матчів 23-го туру
20:48
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через затримку пакета допомоги
20:29
санкції проти Росії
ЄС і 9 країн-кандидатів розширили та продовжили санкції проти РФ
20:01
OPINION
Олег Манчура
Українське чистилище буде найбільшим у світі
19:57
Олександр Шовковський
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
19:51
цирк
Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств: співробітників забронюють від мобілізації
19:31
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Протягом доби найбільше атак росіяни здійснили на Новопавлівському напрямку, били з авіації, артилерії та мінометів, - Генштаб
19:31
На Херсонщині ДБР викрило посадовців тилового забезпечення
Закуповували продукти для ЗСУ за завищеними цінами: ДБР повідомило про підозру посадовцям тилового забезпечення на Херсонщині
19:16
грузія
У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 775-го дня війни: ГУР підпалило ворожий корабель "Серпухов", а українські хакери знищили російський дата-центр
18:58
застосунок Дія
У застосунок Дія повернули послугу для ВПО - тепер можна оформити одну заяву на всю родину
18:49
Швейцарія
Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня, - Bloomberg
18:45
Оновлено
Росіяни атакували авіабомбами Суми та область: є загиблий і п'ятеро поранених
18:36
Олаф Шольц
Україна отримує не всю військову допомогу, яку обіцяє Німеччина, - Bild
18:16
Україна-Угорщина
На українсько-угорському кордоні відкриють новий пункт пропуску
18:03
OPINION
Іван Козленко
Про Булгакова та інших
18:00
мобілізація
Комітет ВР визначився із розміром штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації, - нардеп Іонушас
18:00
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
У Калінінградській області РФ через пожежу виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов", - ГУР
17:57
Ексклюзив
Ворог збільшив присутність аеророзвідки, ймовірно готується до наступу на Горлівському напрямку, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
17:49
Втрати РФ
Росіяни втратили 15 тис. одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливом з початку повномасштабного вторгнення
17:34
Джоні Ернст, сенаторка США
"Впродовж кількох наступних тижнів": сенаторка від Республіканської партії розповіла, коли конгрес США голосуватиме за допомогу Україні
17:24
На фото: Порноакторка Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон)
Порноакторка Джозефіна Джексон вдягнула футболку з тризубом на ще одного зіркового колегу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV