Спікери парламентів семи країн-членів ЄС закликали Грузію відкликати закон про "іноагентів"
Спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликають парламент Грузії відкликати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу"
Про це повідомляє Ехо Кавказа.
Згідно із їхньою заявою, адресованою спікеру парламенту Грузії Шалві Папуашвілі, у ЄС останні рішення, ухвалені в країні, вважають "тривожними", а дії уряду суперечать цінностям і принципам, якими Грузія взяла на себе зобов'язання керуватися.
"Дух і зміст законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", ухваленого парламентом Грузії, несумісні з європейськими нормами і цінностями", - йдеться у заяві.
За словами спікерів семи країн-членів ЄС, грузинський закон про "іноагентів" у його нинішньому вигляді спрямований на те, "щоб змусити замовкнути засоби масової інформації та організації громадянського суспільства, які відіграють життєво важливу роль у демократичному суспільстві та в наданні допомоги Грузії на шляху до ЄС".
"Ми закликаємо вас відкликати цей закон і почати змістовний та інклюзивний діалог із громадянським суспільством і громадянами. Ми також закликаємо вас поважати фундаментальне право на зібрання і припинити застосовувати силу проти мирних демонстрантів", - підсумовується у зверненні.
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У понеділок, 27 травня, юридичний комітет парламенту Грузії не підтримав вето президентки країни Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу".
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