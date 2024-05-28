Спікери парламентів семи країн-членів ЄС закликали Грузію відкликати закон про "іноагентів"

Про це повідомляє Ехо Кавказа.

Згідно із їхньою заявою, адресованою спікеру парламенту Грузії Шалві Папуашвілі, у ЄС останні рішення, ухвалені в країні, вважають "тривожними", а дії уряду суперечать цінностям і принципам, якими Грузія взяла на себе зобов'язання керуватися.

"Дух і зміст законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", ухваленого парламентом Грузії, несумісні з європейськими нормами і цінностями", - йдеться у заяві.

За словами спікерів семи країн-членів ЄС, грузинський закон про "іноагентів" у його нинішньому вигляді спрямований на те, "щоб змусити замовкнути засоби масової інформації та організації громадянського суспільства, які відіграють життєво важливу роль у демократичному суспільстві та в наданні допомоги Грузії на шляху до ЄС".

"Ми закликаємо вас відкликати цей закон і почати змістовний та інклюзивний діалог із громадянським суспільством і громадянами. Ми також закликаємо вас поважати фундаментальне право на зібрання і припинити застосовувати силу проти мирних демонстрантів", - підсумовується у зверненні.