Парламентський комітет Грузії не підтримав вето президентки на закон про "іноагентів"
У понеділок, 27 травня, юридичний комітет парламенту Грузії не підтримав вето президентки країни Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу"
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Як зазначили у виданні, Зурабішвілі повернула законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" до парламенту з однією поправкою - пропозицією скасувати його.
Натомість керівна партія "Грузинська мрія" планує подолати її вето, і, ймовірно, це вдасться, адже партія має для цього достатньо голосів.
Голосування на засіданні сесії має відбутися у вівторок, 28 травня.
Міжнародні партнери Грузії закликають депутатів парламенту не долати вето президента і відкликати цей закон.
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Омбудсмен Грузії Леван Іоселіані закликав депутатів не долати вето президентки Зурабішвілі на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" на пленарному засіданні 28 травня.
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