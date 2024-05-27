Парламентський комітет Грузії не підтримав вето президентки на закон про "іноагентів"

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Як зазначили у виданні, Зурабішвілі повернула законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" до парламенту з однією поправкою - пропозицією скасувати його.

Натомість керівна партія "Грузинська мрія" планує подолати її вето, і, ймовірно, це вдасться, адже партія має для цього достатньо голосів.

Голосування на засіданні сесії має відбутися у вівторок, 28 травня.

Міжнародні партнери Грузії закликають депутатів парламенту не долати вето президента і відкликати цей закон.