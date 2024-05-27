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Омбудсмен Грузії закликав депутатів не долати вето президентки Зурабішвілі на закон про "іноагентів"

27 травня, 2024 понедiлок
09:48
Світ грузія

Омбудсмен Грузії Леван Іоселіані закликав депутатів не долати вето президентки Зурабішвілі на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" на пленарному засіданні 28 травня

Зміст

Про це інформує SOVA.

На переконання Іоселіані, парламент має створити простір для дискусії навколо поправок до інших законодавчих актів.

"Я прийшов, тому що ситуація в країні, напруженість, я думаю, вимагає проявити більше відповідальності та взяти до уваги все, що відбувається на вулицях Тбілісі вже майже 2 місяці", - наголосив він.

За його словами, основна мета, якою керується цей закон, - "встановити вищий стандарт прозорості коштів, одержуваних у Грузії з-за кордону".

"Ця мета є легітимною, але, на мою думку, було можливо і залишається можливим внести зміни до чинного законодавства, що дадуть змогу забезпечити досягнення поставленої мети", - запевнив Іоселіані.

Народний захисник Грузії вважає, що ухвалення цього закону в поточному вигляді вже завдало значної шкоди всьому процесу.

"У цього закону є як прихильники, так і численні противники, але на керівництві країни лежить особлива відповідальність, і часто, на мій погляд, відступ може бути не ознакою слабкості, а ознакою сили, - наголосив омбудсмен. - Тому ще раз, як керівник конституційного органу, я закликаю всіх узяти до уваги ці думки й не долати вето, накладене президентом, на завтрашньому засіданні".

  • У суботу, 25 травня, у Тбілісі прихильники керівної партії "Грузинська мрія" напали на учасників акції протесту проти закону про "іноагентів" біля Тбіліського держуніверситету.

Теги:
Грузія
політика
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