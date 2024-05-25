У Тбілісі прихильники "Грузинської мрії" напали на протестувальників проти закону про "іноагентів"

Про це повідомляє News Georgia.

Біля будівлі навчального закладу прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе, який читає там лекції з конституційного прав, пікетом зустрічали кілька десятків студентів та активістів.

Як стверджують у виданні, ситуація загострилася, коли прем'єр залишав другий корпус ТДУ після лекції. Учасники протесту кричали йому вслід "раб". За словами мітингувальників, у цей час на них напали активісти "Грузинської мрії".

"Як і минулої суботи, Кобахідзе мобілізував свою банду... Коли ми наблизилися до Кобахідзе, щоб заявити про наш протест, вони підбігли до нас із лайкою і фізичними образами", - пояснив один з учасників мітингу.

Прем'єру Грузії довелося добиратися до аудиторії ТДУ через чорний вхід у супроводі охорони.

Минулі акції біля ТДУ також закінчувалися побоями. За словами постраждалих, реакції з боку поліції не було.