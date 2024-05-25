У Тбілісі прихильники "Грузинської мрії" напали на протестувальників проти закону про "іноагентів"
У суботу, 25 травня, у Тбілісі прихильники керівної партії "Грузинська мрія" напали на учасників акції протесту проти закону про "іноагентів" біля Тбіліського держуніверситету
Про це повідомляє News Georgia.
Біля будівлі навчального закладу прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе, який читає там лекції з конституційного прав, пікетом зустрічали кілька десятків студентів та активістів.
Як стверджують у виданні, ситуація загострилася, коли прем'єр залишав другий корпус ТДУ після лекції. Учасники протесту кричали йому вслід "раб". За словами мітингувальників, у цей час на них напали активісти "Грузинської мрії".
"Як і минулої суботи, Кобахідзе мобілізував свою банду... Коли ми наблизилися до Кобахідзе, щоб заявити про наш протест, вони підбігли до нас із лайкою і фізичними образами", - пояснив один з учасників мітингу.
Прем'єру Грузії довелося добиратися до аудиторії ТДУ через чорний вхід у супроводі охорони.
Минулі акції біля ТДУ також закінчувалися побоями. За словами постраждалих, реакції з боку поліції не було.
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У п'ятницю, 24 травня, у Тбілісі пройшла масштабна акція протесту проти закону про "іноагентів". Мітингувальники збирались у різних куточках міста та об'єдналися на площі Свободи.
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