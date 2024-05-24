У Грузії вкотре проходить мітинг проти закону про "іноагентів"

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

За інформацією видання, наразі учасники Маршу свободи прямують до будівлі МВС Грузії.

Вони стверджують, що акція біля МВС має символічне значення. На їхню думку, представники МВС незаконно затримали й оштрафували учасників акцій проти закону "Про прозорість іноземного впливу", які відбувалися останнім часом.

Як зазначив громадський активіст Саба Цхвітарідзе, біля міністерства відбудуться виступи з промовами, а також перформанс. За його словами, сьогоднішній марш завершиться біля МВС.

Із середини квітня і до сьогоднішнього дня кількість затриманих під час мітингів перевищила 200 осіб, передає News Georgia.

Поліцію звинувачують у незаконних арештах, сфабрикованих звинуваченнях і штрафах.

На шляху до пункту призначення колони мітингувальників зупинилися біля офісу керівної партії "Грузинська мрія". Шумом і свистом вони засудили політику партії, яку звинувачують у розвороті в бік Росії та відмові від євроінтеграції.

Як стверджують у виданні, сьогоднішня акція стала найбільшою за тиждень у Тбілісі. До нього приєдналися, зокрема, студенти 30 вишів, їхні викладачі й шкільні вчителі.