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Ексклюзив

Українці зібрались на акцію солідарності з народом Грузії біля посольства країни у Києві

24 травня, 2024 п'ятниця
19:30
Суспільство

Біля посольства Грузії у Києві зібралися українці на акцію солідарності з грузинським народом, який виступає за свої права і свободу та бореться за незалежність

Зміст

Про це з місця подій повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Про події в Грузії наразі мало інформації в публічному просторі, в той самий час зараз відбувається історичний момент для всього грузинського народу: понад 2 тижні поспіль, кожного дня на вулицях Тбілісі, Батумі та інших міст проходять багатотисячні протести через рішення парламенту прийняти законопроєкт про "іноагентів" та спроби просунути "руській мір" у країні", - зазначають організатори акції.


Фото: Катерина Галко

 

Вони зазначають, що українці як ніхто розуміють те, що відбувається у Грузії, адже пройшли через боротьбу на Євромайдані, тож повинні підтримати народ, який повстав проти російського впливу.

"Грузія зараз переживає критичний момент у своїй історії. Протести, що розгорнулися в різних містах країни, є відображенням боротьби народу за право жити в країні, де поважають закон і людську гідність. Підтримка з боку міжнародної спільноти є життєво важливою для того, щоб грузинський уряд відчув силу світової солідарності й дотримувався демократичних стандартів", - наголошують активісти.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон. Наступного дня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією.

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії. Ввечері 8 травня напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

Проте 14 травня парламент Грузії в третьому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". 18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на прийнятий парламентом законопроєкт.

У законопроєкті США, викликаному ухваленням скандального закону у Грузії про "іноагентів", може міститися пакет економічної та безпекової підтримки Тбілісі в разі його відмови від антизахідної риторики.

Венеційська комісія Ради Європи закликає владу Грузії скасувати закон про "іноагентів" у його нинішньому вигляді, оскільки він спричинить негативні наслідки для демократії.

Теги:
Світ
Україна
Грузія
Війна з Росією
новини Києва
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