Парламент Литви денонсував угоду про правову допомогу з РФ

Про це повідомляє пресслужба сейму Литви.

Зазначаться, що таке рішення було прийняте, щоб "не підтримувати тіснішу правову співпрацю з державою-агресором".

"За" проголосували 93 депутати, п’ятеро утрималися.

Метою договору, укладеного у 1992 році, було забезпечення рівного захисту особистих і майнових прав громадян обох країн та юридичних осіб, які діють на їх території, розвиток правового співробітництва у сфері правової допомоги.

Міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська зазначила, що кількість звернень про правову допомогу, які подаються до установ Литовської Республіки, значно зменшилася. Вже більше двох років правова співпраця за цією угодою де-факто не здійснюється, і запити про правову допомогу, отримані Литвою від Росії, не виконуються, за винятком випадків, коли це виключно і безпосередньо стосується інтересів громадян Литви.

"Правове співробітництво з Росією, у разі потреби, може надалі відбуватися на основі та в рамках багатосторонніх міжнародних договорів", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

За словами Добровольської, за відсутності правових підстав для співпраці збережеться також можливість звернення за правовою допомогою через дипломатичні процедури.

Міністр юстиції звернула окрему увагу на те, що необхідно передати Росії повідомлення про розірвання договору до 21 липня, щоб термін його дії закінчився у 2025 році. 21 січня він не буде автоматично продовжений на наступні п'ять років.