Литва пропонує створити спецтрибунал для суду над Росією

Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наш колективний обов'язок - бути повністю солідарними з Україною в ці важкі часи", - наголосив Науседа.

На його переконання, єдиним способом досягти миру в Україні є повне відновлення територіальної цілісності країни. Відповідно, Росія повинна "припинити свою агресію повністю та цілком і, безумовно, вивести всі свої війська та військове обладнання з України".

"Неможливо досягнути справедливого миру без притягнення (Росії, - ред.) до відповідальності за злочини. Це потрібно зробити на основі статуту ООН. Щоб упевнитися в цьому, ми хочемо створити спеціальний міжнародний трибунал", - заявив литовський президент, закликавши учасників Глобального саміту миру долучитися до цього трибуналу.