Литва пропонує створити спецтрибунал для суду над Росією
У неділю, 16 червня, президент Литви Гітанас Науседа запропонував створити спеціальний міжнародний трибунал, аби притягнути РФ до відповідальності за злочини проти України
Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.
"Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наш колективний обов'язок - бути повністю солідарними з Україною в ці важкі часи", - наголосив Науседа.
На його переконання, єдиним способом досягти миру в Україні є повне відновлення територіальної цілісності країни. Відповідно, Росія повинна "припинити свою агресію повністю та цілком і, безумовно, вивести всі свої війська та військове обладнання з України".
"Неможливо досягнути справедливого миру без притягнення (Росії, - ред.) до відповідальності за злочини. Це потрібно зробити на основі статуту ООН. Щоб упевнитися в цьому, ми хочемо створити спеціальний міжнародний трибунал", - заявив литовський президент, закликавши учасників Глобального саміту миру долучитися до цього трибуналу.
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У неділю, 16 червня, у швейцарському місті Бюргеншток стартував другий день Глобального саміту миру. Переговори будуть зосереджені на продовольчій безпеці, уникненні ядерної катастрофи та поверненні депортованих дітей.
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