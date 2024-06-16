Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Литва пропонує створити спецтрибунал для суду над Росією

Литва пропонує створити спецтрибунал для суду над Росією

16 червня, 2024 неділя
13:12
Світ Президент Литви Ґітанас Науседа, Саміт миру в Україні, Швейцарія, 15 червня 2024 року

У неділю, 16 червня, президент Литви Гітанас Науседа запропонував створити спеціальний міжнародний трибунал, аби притягнути РФ до відповідальності за злочини проти України

Зміст

Про це він заявив під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

"Російська агресивна війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наш колективний обов'язок - бути повністю солідарними з Україною в ці важкі часи", - наголосив Науседа.

На його переконання, єдиним способом досягти миру в Україні є повне відновлення територіальної цілісності країни. Відповідно, Росія повинна "припинити свою агресію повністю та цілком і, безумовно, вивести всі свої війська та військове обладнання з України".

"Неможливо досягнути справедливого миру без притягнення (Росії, - ред.) до відповідальності за злочини. Це потрібно зробити на основі статуту ООН. Щоб упевнитися в цьому, ми хочемо створити спеціальний міжнародний трибунал", - заявив литовський президент, закликавши учасників Глобального саміту миру долучитися до цього трибуналу.

  • У неділю, 16 червня, у швейцарському місті Бюргеншток стартував другий день Глобального саміту миру. Переговори будуть зосереджені на продовольчій безпеці, уникненні ядерної катастрофи та поверненні депортованих дітей.

Теги:
Україна
Росія
Швейцарія
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Читайте також:
Зеленський і Путін
14 червня, 2024 п'ятниця
"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня
Павел Коваль у Берліні на конференції з відновлення України
Автор Марія Гурська
14 червня, 2024 п'ятниця
На Європу чекає нова хвиля біженців з України — "енергетичних", - депутат сейму Павел Коваль
Український мирний саміт
15 червня, 2024 субота
Перший день Саміту миру в Швейцарії: що відбувалося. Текстовий онлайн
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
16 червня
14:35
Карл Негаммер
Підсумкову декларацію Саміту миру підпишуть не всі учасники, - канцлер Австрії Негаммер
14:23
Live
Саміт миру
Другий день Саміту миру в Швейцарії: що відбувається. Текстовий онлайн
14:09
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Передача F-16 і початок перемовини про вступ України в ЄС: Зеленський зустрівся з прем'єркою Данії Фредеріксен
14:03
OPINION
Віктор Каспрук
Росія має бути роззброєна та без'ядерна
13:59
дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш
Об’єднані Арабські Емірати заявили про намір укласти угоду про партнерство з Україною й відновити торгівлю
13:53
РФ поранила сімох цивільних, у тому числі 4-річного та 7-річного хлопчиків у Краматорському районі Донеччини
13:41
Економіка рф
Росія підвищує податки, щоб використати кошти на війну проти України, - розвідка Британії
13:41
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія обіцяє забезпечити світлом лікарні у Харкові
13:28
прем'єрка Італії Мелоні
Якщо Росія не погодиться на умови за підсумками Саміту миру, ми змусимо її здатися, - прем'єрка Італії Мелоні
13:21
Україна та Палау встановили дипломатичні відносини
"Перший контакт на найвищому рівні": Україна та Палау встановили дипломатичні відносини
12:43
Саміт миру
ЗАЕС, порти, полонені. Reuters оприлюднило основні положення декларації Саміту миру
12:40
Саміт миру. Володимир Зеленський
Другий день Глобального саміту миру: на чому будуть зосереджені дискусії
12:35
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька про Саміт у Швейцарії
Кореспондентка Висоцька поділилася, хто на Саміті миру у Швейцарії спілкується з російськими пропагандистами
12:29
Дмитро Кулеба
Підсумкова декларація Саміту миру вже готова, - Кулеба
12:13
дрон, ЗСУ
Інтенсивність обстрілів Сумщини росіянами дещо зменшилась, але вздовж кордону літають БПЛА, - ОСУВ "Сіверськ"
12:10
Поліція США - ілюстрація
Вистрілив щонайменше 28 разів: в американському штаті Мічиган чоловік поранив 9 людей, серед них 2 дітей
12:05
OPINION
Сергій Фурса
Бити військових — це нормально?
12:00
Ексклюзив
польща україна , біженці
Польща зменшує підтримку біженців: Волянський пояснив, що зміниться
11:47
Російський пропагандист Нікіта Цицагі
Планував зняти репортаж під Вугледаром: на Донеччині від атаки БПЛА загинув російський пропагандист Нікіта Цицагі
11:20
Азов Азовсталь
"Успіх любить тишу": в "Азові" підтвердили просування у Серебрянському лісництві наприкінці квітня
11:15
президент Тайваню Лай Чін Те
Китай розглядає "ліквідацію" Тайваню як свою національну справу, - президент Тайваню Лай Чін Те
11:15
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Аналітик Несходовський пояснив, яким має бути справедливе економічне бронювання
10:48
ЗСУ
Генштаб: окупанти продовжують атаки на Покровському напрямку, ЗСУ тримають оборону
10:26
Екіпаж українського корабля Verbena, який атакували хусити в Аденській затоці, покинув судно
10:23
путін путлер
ISW: Путін своїми заявами про "переговори" прагнув підірвати підтримку України Заходом напередодні Саміту миру
10:02
Трамп і Байден
Чернетки заборонені: Трамп і Байден узгодили перші правила передвиборчих дебатів
10:00
OPINION
Віталій Гайдукевич
Новий Європарламент – тріумф нових правих, якого не сталося, але який ще може бути
10:00
День батька
День батька - 2024: дата, історія та традиції свята
09:38
Дональд Трамп
"Я вирішу це питання до того, як зайду в Білий дім": Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні
09:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ оголосив про проведення щоденної "тактичної паузи" в Газі
09:18
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Комбат 92-ї ОШБр розповів, як Сили оборони перехопили тактичну ініціативу у ворога на Харківщині
09:07
без води, вода
На Донеччині скорочено водопостачання: скільки й де не буде води
08:54
окупанти орки
Окупанти на Луганщині облаштували військовий полігон, - ОВА
08:45
Nike
Громадянин Нідерландів створив бізнес на постачанні в РФ товарів Nike і Lego, які пішли з російського ринку
08:19
Дмитро Лубінець
Лубінець: Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених
08:08
Анонс
Роберт Левандовські, збірна Польщі
Євро-2024: розклад матчів 16 червня
08:08
OPINION
Михайло Басараб
Путіну слід дати асиметричну відповідь
07:42
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна, щоб покласти край війні
07:35
Родрі, Альваро Мората та Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 15 червня
07:31
Школа на ТОТ, іспити
На ТОТ Донеччини росіяни завищують бали школярам за згадку Путіна в екзаменаційних роботах, - ЦНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV